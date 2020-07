Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo. Speranza: "Misure anti-Covid prorogate fino al 31 luglio"

In arrivo un nuovo Dpcm, che sarà frimato nelle prossime ore ed entrerà in vigore alla mezzanotte, quando si entrerà nella data del 15 luglio 2020. "Le misure anti-Covid saranno prorogate fino al 31 luglio" ha intanto anticipato Roberto Speranza, ministro della Salute, nella comunicazione in Aula al Senato in cui ha illustrato i contenuti del Dpcm in arrivo.

Resterà dunque obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi e rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, mentre saranno ancora vietati gli assembramenti e verranno confermate le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena. Si proseguirà inoltre anche con il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Eu con controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. “Questa ultima misura che ho adottato con mia ordinanza è direttamente correlata alla grave situazione di contagio in un numero crescente di aree nel mondo - ha detto lo stesso il ministro -. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi ed è per questo che abbiamo scelto, ancora una volta, la linea della massima prudenza". Questo perché c'è "il rischio di importare il coronavirus da cittadini che vengono da fuori”.

Nessuna decisione è stata invece ancora presa riguardo la proroga dello stato di emergenza per l'Italia, argomento tema negli ultimi giorni di un serrato confronto tra forze di maggioranza e opposizione: "Dovrà riunirsi il Consiglio dei Ministri e penso che il Parlamento dovrà essere pienamente protagonista del percorso decisionale". Speranza ha poi definito come la "partita più importante" quella del ritorno sui banchi di scuola in presenza: "Altrimenti non potremo dire di essere veramente fuori dal lockdown".