Coronavirus. Marchetti (Lega): "Stoppate le aziende addette al taglio della legna: errore, è servizio essenziale"

"Il governo giallorosso non snobbi la selvicoltura": l'appello è del deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti che ha annunciato di presentare un emendamento al Decreto Cura Italia per sbloccare il settore del taglio della lega che è rimasto fuori dalla lista delle attività da aprire. "Pur essendo un'attività agricola a tutti gli effetti, questo settore produttivo è stato del tutto ignorato nel decreto Cura Italia. Così si mortificano regioni come l'Umbria dove, per esempio, il taglio della legna dovrà concludersi entro il 15 aprile. Se il provvedimento non sarà modificato, ci sarà lo stop a un servizio essenziale per molti territori montani dove il sistema di riscaldamento è alimentato a legna. Presenterò un emendamento in proposito per posticipare questo termine. Ci auguriamo che a questo governo sia rimasto un briciolo di buonsenso".

