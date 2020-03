Coronavirus, Umbria a rischio: "Su 500 ventilatori polmonari disponibili, Roma ne manderà solo 2 tra 20 giorni"

Il contagio avanza e avanzerà in Umbria. I numeri che ad oggi, nella tragedia sono rassicuranti, rischiano di mutare. Il lavoro incredibile dei medici, delle istituzioni e delle task-force potrebbe essere del tutto vanificato se da Roma la macchina per l'emergenza non ingranerà la marcia giusta per fornire gli strumenti giusti per combattere questa guerra al coronavirus. L'attacco della Presidente dell'Umbria Donatella Tesei, nel giorno dell'approvazione del bilancio, nel consiglio più difficile della storia politica della Regione, è stato forte, chiaro e senza un velo di politichese (o ipocrisia istituzionale). Ha voluto far capire agli umbri, almeno secondo il suo pensiero, come stanno veramente le cose in fatto di emergenza sanitaria.

"Per gestire l’emergenza coronavirus è stato fatto un grande lavoro. Ma... mancano mascherine e ventilatori. Noi abbiamo fatto richieste come tutte le Regioni. Sentirsi dire dalla protezione civile nazionale e dal Governo, che ha centralizzato gli acquisti, che per la nostra Regione rispetto ai 500 ventilatori disponili che sono arrivati ne manderanno solo 2 fra 15-20 giorni, significa mandarci in crisi. Metteteci in condizione di poter agire. Ne abbiamo richiesti 15 ed entro massimo una settimana".

E ancora: "La redistribuzione non la possiamo fare in base dei numeri che sono apparentemente tranquillizzanti perché la contaminazione è veloce. Stiamo riuscendo a fronteggiare la situazione con uno sforzo incredibile di medici e infermieri, che ringrazio. Ma non è un problema economico. Noi potevamo acquistare in autonomia, ma il mercato è bloccato. Se non si cambia metodo non si può fare nulla. Tutti dovremo batterci insieme su queste questioni. Sono convinta che ci sarà questo tipo di comportamento".