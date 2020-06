Coronavirus, ordinanza della Tesei: l'Umbria riapre discoteche e locali notturni

La Fase 3 dell'emergenza coronavirus in Umbria scatta anche per discoteche e locali notturni. A dare il via alla ripartenza un'ordinanza n.34 firmata dalla governatrice Donatella Tesei.

"A decorrere da domani, 19 giugno - si legge in una nota della Regione - riapriranno discoteche e altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno. Saranno consentite Cerimonie con l’effettuazione di banchetti come quelli ad esempio di matrimoni e congressi. Tali attività dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate nel Dpcm 11/6/2020 e nella precedente Ordinanza della presidente della Giunta regionale del 12/6/2020".