Bar, ristoranti e parrucchieri: accordo Regioni-Governo sulle riaperture. Tesei: "Ora il decreto"

Dopo il confronto serrato tra di loro, le Regioni sono riuscite a proporre al Governo un documento condiviso sulle linee guida in vista delle riaperture di commercio al dettaglio, bar, ristoranti e servizi alla persona (dai parrucchieri fino agli estetisti) previste da lunedì prossimo (18 maggio). Un documento che l'esecutivo sta esaminando nel Consiglio dei ministri in corso in queste ore.

Il punto della discussione, più che sul commercio al dettaglio (per cui si richiede in pratica di rispettare gli stessi protocolli di sicurezza dei negozi già aperti finora, come tabaccai o librerie), verte sulle regole che verranno imposte nel settore della ristorazione (dovrebbe ad esempio decadere l'obbligo dei 4 metri di distanza tra i tavoli) e dei servizi alla persona. “Siamo soddisfatti della condivisione da parte del Governo delle linee guida sulla sicurezza, in merito alle riaperture delle varie attività, presentate dalla Conferenza delle Regioni - spiega Donatella Tesei, presidente dell'Umbria -. Un documento che rappresenta la sintesi dei vari protocolli regionali e che supera le precedenti indicazioni Inail. Rimaniamo in attesa del recepimento ufficiale che dovrebbe avvenire entro la serata, al termine del Consiglio dei Ministri”.

A conclusione di una lunga giornata, caratterizzata da una serie di incontri, la 'governatrice' aspetta ora il via ibera per fare entrare nel vivo la Fase 2 dell'Umbria con un'apposita ordinanza: "Il documento redatto dalla Regioni, condiviso da tutti i governatori e presentato al Governo, consente di tutelare la sicurezza di lavoratori e clienti e al contempo di andare incontro alle esigenze economiche delle imprese - prosegue la Tesei -. Ora, come tutte le altre Regioni, rimaniamo in attesa del Dpcm, che dovrebbe essere pubblicato tra stasera e domani, a seguito del quale emaneremo la nostra ordinanza che dal 18 permetterà la ripresa di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetiste), delle attività di ristorazione e bar, delle agenzie di viaggio, tour operator oltre alla possibilità di svolgere attività sportive all’aperto anche nei circoli”.