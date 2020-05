Umbria, ordinanza della Tesei: dal 25 maggio ripartono mercati, agriturismi, piscine e palestre

L'Umbria apre agli spostamenti nelle regioni confinanti e dopo le prime riaperture del 18 maggio allarga la Fase 2 dell'emergenza coronavirus anche ad agriturismi, musei, biblioteche, palestre, piscine e circoli sportivi. Lo fa con l'ordinanza numeo 28 firmata oggi (22 maggio 2020) dalla presidente Donatella Tesei.

"L’ordinanza - si legge in una nota della Regione - autorizza l’apertura delle imprese operative nei settori del commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizi ricettivi extalberghieri e all’aria aperta, delle residenze d’epoca. Consente l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività per l’esercizio fisico. Consente inoltre l’apertura di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura. Per la gestione delle attività delle strutture ricettive si fa riferimento ad apposite linee Guida allegate al provvedimento".

"Dal 25 maggio possono inoltre essere attivati o riattivati i tirocini extracurriculari anche in presenza, oltre che con modalità a distanza. Sempre a far data dal 25 maggio sono ammessi spostamenti al di fuori della Regione Umbria nei limiti del comune confinante da parte di coloro che abitano in Comuni collocati a confine tra Umbria e altre Regioni finalizzati alle visite a congiunti. Ciò è applicabile solo in presenza di analoga ordinanza da parte del presidente della Regione confinante".

Umbria, l'Ordinanza del 22 maggio 2020 (clicca qui per scaricarla)