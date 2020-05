Coronavirus e Fase 2, Mori (Italia Viva): "Riaprire subito parrucchieri e centri estetici"

Coornavirus e Fase 2, Italia Viva in pressing per far riaprire parrucchieri e centri estetici prima di giugno, data ipotizzata dal Governo Conte. Così il consigliere comunale di Perugia, Emanuela Mori, lancia la battaglia del partito di Renzi: "Sono due delle tante categorie commerciali messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria del covid-19".

E ancora. Secondo Mori i parrucchieri e gli estetisti "sono pronti a organizzarsi con dispositivi individuali, mascherine e guanti, gel igienizzanti e materiali di protezione, prevedendo con il distanziamento sociale di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie e organizzative durante lo svolgimento delle attività professionali. Ma ancora non si conoscono le modalità per la riapertura, né un protocollo per capire come gestire esattamente i clienti".

Infine, la chiamata di Italia Viva alla Regione Umbria: "Dopo oltre due mesi di chiusura – prosegue Mori –, imporre a queste attività di riprendere a lavorare tra un mese è ingiusto e insostenibile per delle imprese che spesso hanno nel loro negozio l’unica fonte di reddito. Alcune Regioni si stanno muovendo in tal senso, perché non l’Umbria dove si registra un numero di contagi nettamente inferiore ad altre regioni d’Italia? È necessario rivedere le modalità e le tempistiche per la riapertura di queste attività, sempre nel rispetto di rigide misure di sicurezza tese al contenimento del contagio".