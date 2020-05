Fase 2, dal Governo ok alle Regioni: dal 18 maggio via alle riaperture

Incontro positivo quello di oggi tra i 'governatori' delle Regioni e il Governo, che dopo aver fin qui tenuto duro sulla linea intransigente è pronto a concedere più liberta ai 'governatori a partire dal 18 maggio. È quella la data in cui riapriranno i negozi (come previsto dal Dpcm del 26 aprile) e forse anche parrucchieri, bar e ristoranti (dunque in anticipo sul primo giugno che era la data prevista) - almeno in quelle zone in cui l'andamento epidemiologico sembra maggiormente sotto controllo - tanto che entro il fine settimana dovrebbero essere fornite alle Regioni le linee guida elaborate dal comitato tecnico-scientifico e i protocolli Inail per consentire a tutte queste attività di partire in sicurezza.

A confrontarsi con i 'governatori' in video conferenza sono stati il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che dopo le frizioni dei giorni scorsi è pronto ora a dare maggiore responsabilità alle Regioni. Una responsabilità comunque 'limitata' dal controllo dell'esecutivo che avrà comunque la possibilità di bloccare le iniziative degli enti locali in base all’andamento della curva dei contagi e ai criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute.