Fase 2, Governo e Regioni allo scontro: anche l'Umbria scrive a Mattarella

Si alza il livello dello scontro politico tra il Governo e i 'governatori' di centrodestra, compresa l'umbra Donatella Tesei che oggi presenterà all'esecutivo il suo piano per una ripartenza anticipata della Fase 2 e ieri ha inviato insieme ai presidenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto e al presidente della Provincia autonoma di Trento una lettera indirizzata al capo dello stato Sergio Mattarella. Nella lunga missiva, indirizzata anche ai presidenti delle camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico, per chiedere appunto riaperture anciticipate - sempre in sicurezza - nei territori in cui la situazione epidemiologica sia sotto controllo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I 'governatori' chiedono dunque più flassibilità e il ritorno “pieno rispetto dell’assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, sempre in applicazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. È necessario giungere a una ‘normalizzazione dell’emergenza’, che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione”. L'obiettivo primario è quello di combattere quella che rischia di diventare una "crisi economica irreversibile" se non ci saranno deroghe al calendario della fase 2 stilato dal Governo con il Dpcm del 26 aprile, anche se sul tema è stato netto ieri (29 aprile) Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: "In base al monitoraggio del contagio delle prossime settimane, dal 18 ci potranno essere scelte differenziate a livello territoriale - ha spiegato il ministro -. Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle (solo in caso di allentamento delle misure, ndr). Se non avviene sono costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o alla Consulta".