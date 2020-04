Coronavirus, Conte: "Inizia la fase 2, se ami l'Italia mantieni le distanze"

"Inizia la fase 2". Il presidente del consiglio Giuseppe Conte parla alla nazione, in diretta su Facebook: "Se ami l'Italia, mantieni le distanze". E ancora: "Stiamo tutti affrontando una prova molto dura. Possiamo scacciare rabbia e risentimento, dipende da noi. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi della ripartenza del Paese. Il Governo farà la sua parte. Serve una stagione intensa di riforme per cambiare tutte le cose che nel Paese non vanno da tempo. Ci battiamo e continueremo a batterci in Europa e in Italia".

"Il piano parte dal 4 maggio, è ben strutturato e pensato", prosegue Conte. "Nella convivenza con il virus dovremo adottare tutte le precauzioni e i dispositivi di protezione individuali. Prezzo calmierato per le mascherine". E "forte impegno del Governo per eliminare l'Iva".