Coronavirus, Fase 2 e nuove misure del Governo: parla Conte

E' ufficiale. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte parlerà alle 20.20. Una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per annunciare le nuove misure adottate dal Governo per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus a partire dal 4 maggio.

"Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni", scrive Conte su Facebook.