Piattaforma per non far chiudere bar e ristorante preferito: paghi subito, dai liquidità, usufruisci del servizio quando vuoi...

Buoni credito per sostenere tutte quelle attività commerciali che sono state costrette a chiudere in questa fase di emergenza sanitaria legata al Covid 19. L’ordine del giorno, presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia e dal consigliere Massimo Pici di Perugia Civica (approvato con 10 a favore), prevede una formula, già adottata dagli States, in cui sono gli stessi cittadini a dare un supporto al proprio bar preferito, o al ristorante sotto casa.

Tramite donazioni - attraverso una piattaforma web gratuita - si può così prenotare una consumazione o una cena da utilizzare in futuro e con uno sconto promozionale tramite buoni credito, per dare nell’immediato liquidità alle casse dei commercianti che pagano lo scotto di questa doppia crisi: epidemiologica ed economica. Anche in alcune città italiane e nella nostra sono emerse iniziative simili da parte di Associazioni o singoli cittadini. Nell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Mencaglia e Pici, l’attivazione di un meccanismo di credito simile a questo potrebbe essere applicata non solo al comparto della ristorazione, ma nei confronti di tutti i settori costretti alla chiusura e che non hanno la possibilità di vendere online o consegnare a domicilio.

Una proposta che, come sottolineato dall’assessore Gabriele Giottoli, non andrebbe a gravare sulle casse comunali, già messe a dura prova. La prima cosa da fare per far decollare il progetto, sarà dunque di realizzare in tempi brevi un modello di acquisto di buoni di credito dedicato al sostegno alle imprese subito accessibile dai cittadini.