Coronavirus, dal Governo altri 60 milioni per il sostegno agli affitti: ecco quanto spetta all'Umbria

Con la crisi economica correlata alla pandemia di coronavirus anche il problema della casa diventa una 'emergenza' per tanti cittadini in difficoltà nel pagare gli affitti. A contrastare questo problema prova ora il Governo, con la ministra Paola De Micheli (Infrastrutture e Trasporti) che ha firmato ieri (mercoledì 6 maggio) il decreto che assegna 60 milioni di euro al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, oltre ai 46 milioni già stanziati. Risorse importanti che saranno ripartite tra le Regioni secondo la tabella allegata al decreto.

EMERGENZA CASA - "Il provvedimento - si legge in una nota pubblicata sul sito del Ministero - è stato adottato in anticipo rispetto alla scadenza del termine di 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 'Cura Italia', per assicurare che le risorse giungano tempestivamente a tutti quei cittadini che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno visto aggravarsi la propria situazione economica. Le Regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, attribuiscono con procedura di urgenza le risorse assegnate ai comuni, i quali definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei requisiti".

RIPARTIZIONE TRA REGIONI - Questa la ripartizione tra Regioni in base alla tabella allegata al decreto: Lombardia 9.730.543,50 euro; Lazio 6.409.540,57 euro; Campania 5.931.776,55 euro; Emilia-Romagna 4.971.515,92 euro; Piemonte 4.655.254,22 euro; Veneto 4.341.299,67 euro; Sicilia 4.316.167,63 euro; Toscana 3.982.279,72 euro; Puglia 3.581.636,23 euro; Liguria 2.159.474,01 euro; Marche 1.584.828,42 euro; Sardegna 1.459.914,51 euro; Calabria 1.361.053,91 euro; Friuli-Venezia Giulia 1.329.953,64 euro; Abruzzo 1.262.520,59 euro; Umbria 1.166.052,81 euro; Basilicata 755.971,39 euro; Molise 640.782,84 euro; Valle d'Aosta 359.433,87 euro.