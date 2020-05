Tavolo di crisi, Fioroni e Agabiti alle associazioni di categoria: "La Regione farà la sua parte"

Una strategia comune contro la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus e al lungo 'lockdown', recependo le istanze del territorio e lavorare in sinergia. Questo l'obiettivo del tavolo di crisi convocato dagli assessori regionali Michele Fioroni e Paola Agabiti con le Associazioni di categoria e di rappresentanza del territorio umbro, che si è riunito di nuovo oggi dopo la sua costituzione nel febbraio scorso.

Le associazioni di categoria hanno espresso il loro apprezzamento per i bandi e le misure promosse dalla Giunta regionale durante la fase Covid-19 e la semplificazione dell’accessibilità ai contenuti degli interventi. Le Associazioni di categoria hanno inoltre rappresentato le difficoltà che sta vivendo e che affronterà il territorio regionale. Le criticità emerse, hanno dichiarato gli assessori Fioroni ed Agabiti, per quanto possibile, saranno recepite dalla Regione Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha affermato che “dopo la fase della tenuta, si apre una nuova fase di confronto con le associazioni di categoria all’insegna della definizione delle nuove traiettorie di crescita e sviluppo per riposizionare la nostra regione lungo la catena del valore”. Paola Agabiti, assessore al Turismo oltre che alla Programmazione europea, ha aggiunto che “la Regione sta mettendo a disposizione del territorio e delle imprese tutte le risorse reperibili per contenere gli effetti della crisi in atto. A partire proprio dalla riprogrammazione dei Fondi europei, grazie alla quale potremo rafforzare ed estendere il sostegno allo sviluppo, all’inclusione sociale e alla filiera del turismo”.