Coronavirus, a Spello sospesa la Tari per le aziende rimaste chiuse

Prima rata in acconto della tassa sui rifiuti relativa all’anno 2020 sospesa a Spello per le attività economiche costrette alla chiusura in queste settimane segnate dall'emergenza coronavirus. Lo ha deciso la Giunta comunale con la delibera n. 68 di oggi (mercoledì 6 maggio), tanto che l’Ufficio tributi non procederà all’emissione dei suddetti avvisi.

“L’Amministrazione comunale sta rivedendo i regolamenti sui tributi con l’obiettivo di adottare esenzioni o riduzioni per le attività che si trovano in una situazione di grave difficoltà finanziaria dovuta anche alla chiusura obbligatoria imposta dai Dpcm per arginare l’emergenza sanitaria – commenta Guglielmo Sorci, vice sindaco e assessore con delega a Bilancio e Tributi -. Con il provvedimento adottato oggi, concertato anche con le altre forze politiche della città, abbiamo ritenuto indispensabile procedere con la sospensione, in attesa anche dell’evolversi del quadro normativo di riferimento”. Per le utenze domestiche e quelle non domestiche escluse dai provvedimenti di chiusura, rimane confermata la proroga della prima rata prevista per il 30 giugno (stabilita con precedente ordinanza n. 56 del 15 aprile 2020).