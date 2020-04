Fase 2, l'Umbria vuole ripartire prima: ecco il piano da presentare al Governo

L'Umbria vuole ripartire prima e ha pronto un piano da presentare al Governo. Lo stesso piano che oggi la Giunta Tesei -insieme al comitato tecnico-scientifico guidato dall'Università di Perugia - ha illustrato alle parti sociali, quindi ai sindacati e alle varie associazioni di categoria. Un confronto in cui la 'governatrice' ha esposto la sua volontà di accelerare la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus rispetto al calendario stilato dall'esecutivo di Giuseppe Conte con il Dpcm del 26 aprile, comunque nel rispetto delle norme di igiene e di prevenzione previste dallo stesso decreto (dalla misurazione della temperatura corporea prima del lavoro fino all'utilizzo di protezioni e al rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, con il divieto di qualsiasi assembramento).

Un'accelerazione che secondo la Regione è resa possibile dalla percezione del rischio sanitario, considerato 'accettabile' dal comitato tecnico-scientifico poiché al momento l'indice del contagio R0 (ovvero il “numero di riproduzione di base” del virus) è inferiore a 1. Un parametro che sarà comunque sempre monitorato con aggiustamenti in corso d'opera nel caso in cui il livello tornasse superiore all'uno. Il piano Umbria verrà presentato dalla presidente Donatella Tesei domattina (30 aprile) in Conferenza delle Regioni e subito dopo sottoposto all'attenzione del Governo.

PIANO UMBRIA, IL CALENDARIO

4 MAGGIO - Toelettatura animali, su appuntamento e comunque con un cliente ogni 20 metri quadrati e una distanza di due metri tra un cliente l'altro.

11 MAGGIO - Riapertura per il commercio al dettaglio e per i parrucchieri, questi ultimi solo su appuntamento e in entrambi casi con un cliente ogni 20 metri quadrati e una distanza di due metri tra un cliente l'altro.

18 MAGGIO - Ristoranti e bar, sempre con un cliente ogni 20 metri quadrati e una distanza di due metri tra un cliente l'altro.

25 MAGGIO - Centri estetici, tatuaggi e massaggi anche qui su appuntamento, con un cliente ogni 20 metri quadrati e una distanza di due metri tra un cliente l'altro.

1 GIUGNO - Turismo alternativo e dunque agriturismi, bed and breakfast e campeggi.

8 GIUGNO - Ripartenza per gli ambulanti