Spoleto, nuove assunzioni per accelerare la ricostruzione post sisma

A Spoleto si continua a lavorare sulla ricostruzione post sisma, con il sindaco Umberto de Augustinis reduce dagli 'incontri' avuti mercoleì scorso (29 aprile) sul tema. Innanzitutto quello in video conferenza con il commissario straordinario Giovanni Legnini e i sindaci dell’area del cratere poi, a Spoleto, con l’ingegnere Stefano Proietti Nodessi, coordinatore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, e con l’architetto Filippo Battoni, dirigente del servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’Ufficio Speciale Ricostruzione.

Una giornata che è servita a fare il punto sullo stato della ricostruzione post sisma anche a Spoleto, dove sono molte le opere pubbliche su cui si sta lavorando a livello di progettazione e ancora di più quelle relative all’edilizia privata in attesa di finanziamenti e di approvazione definitiva dei progetti. Un lavoro che, per poter essere velocizzato al fine di garantire tempi più celeri per l’apertura dei cantieri, richiederà al Comune di Spoleto un impiego maggiore di tecnici.“Abbiamo avuto la conferma di poter assumere almeno sette nuove figure tecniche che si occuperanno esclusivamente di tutta la fase della ricostruzione post sisma - ha dichiarato il sindaco - questo sarà fondamentale per velocizzare l’iter burocratico e riuscire finalmente a far partire i lavori”.

Rassicurazioni sono arrivate anche sul fronte della semplificazione delle procedure (il sindaco, con l’ingegner Nodessi, l’architetto Battoni e gli assessori alla Ricostruzione e ai Lavori pubblici, Francesco Flavoni e Angelo Loretoni, ha effettuato alcuni sopralluoghi presso gli edifici pubblici danneggiati nell’area del centro storico), per garantire una velocizzazione degli iter legati alla ricostruzione. “Senza dubbio - ha aggiunto de Augustinis - far partire i cantieri e avviare gli interventi può essere una risposta concreta alla crisi lavorativa ed economica che si sta generando a causa dell’emergenza Covid-19”.​