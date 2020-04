Coronavirus e Fase 2: il Frecciarossa Perugia-Milano potrebbe partire da Foligno, ma fermerà a Terontola

Novità in vista per il Frecciarossa Perugia-Milano. La prima certezza è che fermerà anche a Terontola, venendo incontro alle richieste dei cittadini della zona del Trasimeno; la seconda novità, non ancora certezza, è il probabile spostamento a Foligno della partenza, in modo da fermare anche ad Assisi.

“A partire dal prossimo mese di giugno il Frecciarossa che collega Perugia a Milano e Torino effettuerà una fermata, sia all’andata che al ritorno, anche a Terontola. È un risposta alla giusta richiesta dei comuni del Trasimeno ed è voluta anche per aumentare gli utenti e migliorare il servizio”. A dare la notizia è l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, che aggiunge “Con l’ormai prossima ripresa della vita normale, dopo la serrata imposta dal coronavirus, siamo riusciti ad ottenere, sul fronte ferroviario, un primo significativo risultato per tutti i comuni che gravitano nell’area del Trasimeno, ma anche per quelli, come Cortona, che si trovano nella fascia della Toscana confinante con l’Umbria”.

L’iniziativa va anche in direzione del contenimento dei costi, ottenendo una riduzione dell’onere per le casse regionali che fin dal 2018 hanno versato a Trenitalia 1,3 milioni l’anno per fare retrocedere quel treno da Arezzo a Perugia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che contribuisce con 330.000 euro l’anno. “Ho ritenuto doveroso ridiscuterne il costo. Il piano economico finanziario del 2018 – ha spiegato l’assessore Melasecche - prevedeva 30 viaggiatori che salivano a Perugia ogni giorno in andata e ritorno. Considerato che quel numero è oggi almeno triplicato c’era da aspettarsi uno sconto proporzionato. Viceversa il rendiconto pervenuto da pochi giorni, a due anni di distanza, prevede un ulteriore esborso di circa 500.000 euro per il 2018, 300.000 circa per il 2019 e probabilmente altrettanto per l’anno in corso”.

Una “spiacevole sorpresa” che l’incontro che ha annunciato la presidente Tesei con i vertici delle Ferrovie potrebbe essere appianata, magari coinvolgendo la Regione Toscana, alla quale è stato chiesto di contribuire “visto che la stazione di Terontola, pur servendo vari comuni umbri, si trova in quella regione e la nuova fermata è richiesta a gran voce anche da quei territori – ha concluso l’assessore - Per quanto riguarda una più estesa fruizione del Freccia Rossa ho chiesto di valutare a Trenitalia anche l’ipotesi di retrocederlo fino a Foligno in modo da poterlo fermare anche ad Assisi. Sono in attesa delle risposte relative agli orari ed ai costi per valutare con i due sindaci se l’ipotesi è da prendere in considerazione”.