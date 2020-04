Coronavirus, il Comune di Todi taglia le imposte comunali per le attività danneggiate dalla chiusura

L'amministrazione comunale di Todi dopo la esenzione del pagamento di tutti i servizi scolastici per il periodo di chiusura ha anche escluso il pagamento dei canoni degli esercenti che sono in affitto in locali comunali e oggi si è occupata della tassa di occupazione del suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità permanente e della tassa sui rifiuti.

Chi ha dovuto rimanere chiuso per la pandemia da coronavirus e paghi al Comune una tassa comunale, come Tospa e Imposta sulla pubblicità, non pagherà assolutamente nulla per tutto il 2020. Del beneficio godranno, per ciò che concerne la Tosap, tutte le attività imprenditoriali che occupano permanentemente spazi pubblici, con installazioni, spazi pubblicitari, gazebo, sedie e tavolini o quant’altro.

Per ciò che concerne, invece, la imposta sulla pubblicità, la sua esenzione riguarderà una platea ancora più estesa, essendo evidente come siano praticamente tutte le attività ad esporre una insegna o un logo pubblicitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riguardo alla Tari, la Giunta ipotizza una dilazione dei pagamenti, riprogrammando le scadenze per l’anno 2020, ai giorni 31/05/2020 - 31/07/2020 - 30/09/2020 – 01/12/2020. L’allungamento dei termini permetterà di verificare la concreta possibilità di andare a modificare il regolamento in consiglio comunale, al fine di ridurre in via definitiva della tassa per le sole attività rimaste chiuse.