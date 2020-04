Coronavirus, nuovo decreto del Governo: misure restrittive prorogate fino al 13 aprile

Le misure restrittive adottate dal Governo italianoe per contrastare la diffusione del coronavirus saranno prorogate fino al 13 aprile. A confermare quanto aveva già fatto trapelare nella mattina di oggi (1 aprile) il ministro della Salute Roberto Speranza, è stato il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

VERSO LA FASE 2 - "Ho firmato un nuovo Dpcm che proroga le misure restrittive fino al 13 aprile - ha detto il premier -. I primi risultati di questo regime si stanno vedendo ma agli italiani chiedo uno sforzo ulteriore: non possiamo permetterci di vanificare quelli fatti finora". Ancora incertezza sui tempi di riapertura graduale del Paese e delle sue attività: "Non posso garantire che un allentamento delle misure ci sarà già il 14 aprile. Valuteremo con il Comitato tecnico-scientifico, in base all'andamento della curva epidemiologica, come e quando entrare nella fase 2 in cui dovremo convivere con il virus e poi con la fase 3 che sarà quella di ricostruzione e rilancio della nostra vita sociale ed economica".

EUROPA - Conte ha poi parlato del 'braccio di ferro' con l'Europa e del Mes (il Meccanismo Europeo di Stabilità detto anche fondo salva stati'): "Sono stato molto chiaro con i miei colleghi europei. Visto che ci si affannava nel dibattito sul Mes, ho spiegato loro che lo ritengo uno strumento assolutamente inadeguato per far fronte a questa emergenza. È nato in un altro contesto, con altre logiche e vechcie regole, per accompagnare singoli stati che sono in ctensione finanziaria verso percorsi virtuosi. È uno strumento nato per shock asimmetrici, mentre noi stiamo affrontando uno tsunami che sfida i nostri sistemi economici e sociali. Ho detto loro di non riprorre questo Mes perché non ha alcuna considerazione ai miei occhi, agli occhi del mio Paese e della mia patria. Se verrà snaturato e rielaborato con regole diverse con soldi accessibili a tutti i Paesi senza condizionalità preventive o successive può essere uno strumento, tra gli altri, che possono permetterci di mettere in piedi quella strategia comune di cui abbiamo bisogno, articolata sulla base di tanti altri strumenti e che ci consenta di dire l'Eurpa c'è".

(seguono aggiornamenti)

