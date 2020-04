Todi modello contro il Coronavirus, Peppucci (Lega): "Ottimo piano di contenimento e di interventi"

Todi è il primo comune dell’Umbria a contagio zero e diventa un modello contro il Coronavirus a livello nazionale. E dopo che anche il Tg2 si è occupato del caso, il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, plaude "all’efficacia del piano di contenimento del virus messo in campo dall’Amministrazione tuderte".

"Agli occhi di tutta Italia sono state riconosciute la serietà e la lungimiranza delle scelte, adottate dal sindaco Ruggiano e dalla squadra operativa costituita per affrontare l’emergenza, di cui fanno parte il vicesindaco leghista Adriano Ruspolini a capo della direzione operativa dell'emergenza, il responsabile della Protezione civile, Claudio Serrani, che hanno consentito di individuare strategie vincenti di tutela della salute dei cittadini - dice Peppucci - In particolare, Todi è stato il primo comune in Umbria ad aver attivato il Centro operativo comunale, gestito dalla Protezione civile e ad aver provveduto alla produzione in proprio di dispositivi individuali di protezione per operatori ospedalieri, forze di polizia e vigili del fuoco”.

Per tutta l’emergenza è stato attivato un servizio di ascolto giornaliero dei cittadini in difficoltà e garantito un monitoraggio capillare delle famiglie più disagiate, ricostruiti i percorsi dei pazienti che risultavano positivi al coronavirus, evitando focolai e nuovi contagi, supporto all’attività del Covid Hospital di Pantalla, fornendo pasti al personale sanitario e ai pazienti e acquistando con fondi comunali quattro ventilatori polmonari e un ecoscanner cardiologico.

"Infine si è provveduto a tutelare economicamente le famiglie e i cittadini tuderti attraverso il rinvio o il totale annullamento delle scadenze fiscali – commenta Peppucci - In questa direzione è stato previsto l’azzeramento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa sulle pubblicità, cosi da sgravare le attività e dare respiro al tessuto economico locale, oltre – conclude - alla sospensione temporanea della Tari e allo studio di analisi di taglio della tassa sui rifiuti per le attività produttive".