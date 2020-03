Coronavirus, Rubeca devolve i compensi alla Misericordia: "Tutto il Comune di Magione faccia la stessa cosa"

Il compenso del consigliere comunale di Magione Francesco Rubeca va alla Misericordia. E al Comune di Magione arriva l'invito a fare altrettanto. "Tale decisione è maturata in seno all’aggravarsi della situazione locale e nazionale in merito al diffondersi dell’epidemia da Covid-19".

E ancora: "Oggi più che mai i volontari sono impegnati nel donare sollievo e sorrisi, legati alla stimabile missione che li vede alleviare le sofferenze di tanti disabili, anziani soli, genitori e famiglie in difficoltà. Il tempo che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova la tenuta del tessuto sociale cittadino, non è peregrino pensare che presto saranno molti di più i soggetti bisognosi di un qualche sostegno".

La Misericordia di Magione, spiega la lettera di Rubeca inviata al Comune, "sta lavorando come sempre al fianco delle istituzioni e dei cittadini, ed è un dovere etico e morale adoperarsi per mettere gli operatori nella condizione di poter agire con sempre maggiore sollecitudine, garantendo al contempo le giuste strumentazioni, i presidi sanitari adeguati a proteggerli dall’epidemia, e le eque risorse per far fronte alle emergenze".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli anni, prosegue Rubeca, "l’Associazione si è distinta per la vicinanza concreta ai cittadini, intervenendo con grande spirito di solidarietà in ogni occasione di necessità e bisogno che la città ha vissuto. Credo sia giunto il momento, per la politica e chi la rappresenta, di dare altrettanto segno di attenzione. E’ per questo motivo che auspico una totale condivisione della mia personale iniziativa da parte di tutti i consiglieri comunali, attraverso la devoluzione dei propri gettoni di presenza al medesimo soggetto. Con uguale auspicio mi rivolgo anche al Sindaco ed ai componenti della Giunta, invitandoli a devolvere l’intera indennità del mese di Marzo. Serve uno slancio di autentico altruismo, di unità e collaborazione, al di là di ogni appartenenza politica e partitica".