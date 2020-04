Coronavirus, Bori (Pd): "Dalla Giunta neanche un euro per il bonus destinato agli operatori sanitari"

Nessuna integrazione da parte della giunta regionale nel bonis per gli operatori della sanità né un intervento a sostegnoa medici specializzandi, psicologi, biologi, farmacisti con contratti in convenzione esclusi dal provvedimento economico. È quanto dichiara il capogruppo regionale del

Partito democratico Tommaso Bori.



“Ma non sono i soli – continua Bori -. Si sta perseverando su una scelta che determina una palese disparità di trattamento tra lavoratori a seconda delle Aziende in cui operano. Appare inoltre paradossale, quanto ingiusta, la scelta di escludere dall'indennità anche il personale che si ammala o si trova in isolamento, per cause di servizio legate all’emergenza Covid-19".

La Giunta, "dopo essersi compiaciuta per il lavoro stabilito di concerto con l'Università degli Studi di Perugia - prosegue ancora ha totalmente escluso dal riparto del bonus degli 11milioni di euro del Governo, gli stessi medici specializzandi del nostro Ateneo, che stanno reggendo interi reparti. Una scelta che appare quasi l’ennesima beffa, priva di senso, e di segno contrario rispetto ai provvedimenti assunti in proposito in Toscana, Emilia-Romagna e Lazio”.



“Ritengo dunque indispensabile – conclude Bori – un ripensamento del provvedimento, a partire della modalità di calcolo dell'indennità, che viene stabilita sulla base della giornata lavorativa e non ad ore effettivamente lavorate, penalizzando i turnisti con un alto carico di lavoro che fanno più ore in meno giorni di lavoro”.

