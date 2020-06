Aborto farmacologico, l'ex governatrice Marini: "Le donne non sono oggetti da dominare"

Era stata lei nel 2018, quando era presidente dell'Umbria, a introdurre la possibilità di ricorrere al day hospital alla pillola RU486 in regime di ricovero in day hospital. E ora che la giunta della nuova governatrice Donatella Tesei l'ha vietata, ripristinando l'obbligo di un ricovero ospedaliero di almeno tre giorni per le donne intenzionate a sottoporsi a un'interruzione volontaria di gravidanza, Catiuscia Marini torna a far sentire la sua voce sul tema e critica la scelta di chi ha preso il suo posto a Palazzo Donini.

"Le donne non sono oggetti da dominare ma sono persone libere di pensare e decidere - scrive l'ex governatrice sui social -. Non si può imporre una prestazione sanitaria in forma vessatoria con obbligo di 3 giorni di ricovero ospedaliero quando la prestazione può avvenire di norma in regime di day hospital, per altro producendo un costo inappropriato al SSN . La decisione organizzativa deve essere la più appropriata da parte delle aziende sanitarie e l’organo politico può solo occuparsi di programmazione"