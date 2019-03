Un sindaco coraggioso finalmente taglia le tasse ai più poveri: a Corciano niente Irpef per 4 cittadini su 10

Una “flat tax in salsa corcianese". Ecco la grande svolta fiscale annunciata dal sindaco Betti sotto campagna elettorale: il 36,81% di chi percepisce un reddito, infatti, non pagherà più l’Irpef comunale. In precedenza la soglia di esenzione dall’aliquota Irpef comunale era fissata a 9500 euro, ma ora, grazie alla nuova determinazione, è stata aumentata fino a 13500 euro. Corciano diventa così il Comune con l’esenzione più alta fra tutti gli enti medi e grandi della Regione. La proposta è passata in comissione e Giunta, l'ultima ratifica spetta al consiglio comunale entro la fine di marzo.

"Fra i 92 comuni dell'Umbria, per la precisione, Corciano si colloca al terzo posto - ha spiegato l'assessore ancora Pierotti - ma ad avere una soglia di esenzione maggiore sono Cerreto di Spoleto e Castel Giorgio, che insieme, superano di poco i 3000 abitanti e dunque con esigenze completamente diverse dalle nostre". Nell'illustrare la modalità di adozione della misura, il vicesindaco prosegue "per determinare quanti non saranno più tenuti al versamento dell’Irpef comunale abbiamo seguito i dati che ci ha fornito l’Agenzia delle Entrate e ci siamo riferiti a 5349 cittadini così suddivisi, 2547 lavoratori dipendenti, 1631 pensionati ed altri 1171 lavoratori autonomi".

Per le altre fasce di reddito è previsto un leggero aumento oper conrd Tale operazione - ribadisce ancora - è stata possibile a fronte dell’aumento veramente irrisorio, pari allo 0,1% dell’aliquota per i redditi superiori a 13500 euro. Ho voluto fare la proiezione con il mio stipendio - spiega con assoluta trasparenza il vicesindaco - per chi come me guadagna 1250 euro netti al mese, l’aumento è pari a 19,32 euro all’anno. Praticamente - conclude - rinunciando ad una pizza all’anno aiutiamo 5349 cittadini che guadagnano meno di noi".