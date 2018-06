Corciano, il sindaco Betti presenta la sua seconda Giunta dopo la conferma: un assessorato anche a Liberi e Uguali

Non ha perso tempo il Sindaco di Corciano Cristian Betti, rieletto al primo turno delle elezioni amministrative dello scorso 10 giugno scorso, e in meno di due settimane dalle elezioni è pronto per ufficializzare i nomi della sua Giunta, del suo “dream team”. “Dopo un’attenta riflessione personale, e dopo un costruttivo confronto che tutte le forze politiche e civiche che mi hanno sostenuto nella corsa elettorale, sono arrivato alla costruzione di quella che credo sarà una Giunta invidiabile”: ha presentato Betti “Sarà composta da personalità con esperienza amministrativa ma al tempo stesso giovani, animati da una sana passione per il proprio territorio, ma soprattutto competenti e già attivamente impegnati in quelli che saranno i loro ambiti di lavoro”.

Gli assessori della Giunta Betti saranno cinque, come previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (legge Del Rio), oltre al Sindaco ci saranno quindi quattro assessori scelti fra i Consiglieri Comunali eletti, mentre uno sarà membro esterno. La sensibilità del Sindaco si è distinta anche in termini di presenza femminile, saranno infatti due le donne che affiancheranno Cristian Betti, che non ha tenuto per sé nessuna delega, nel secondo mandato. Ecco di seguito i nomi degli Assessori con le relative deleghe assegnate: Lorenzo Pierotti (Partito Democratico): Vice Sindaco con delega al Bilancio, Personale, Innovazione Tecnologica e Smart Corciano, Sicurezza. Francesco Mangano (Partito Democratico): Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico. Elisabetta Ceccarelli (Partito Democratico): Coesione Sociale. Andrea Braconi (Lista Civica Betti Sindaco): Associazionismo e Sport, Ambiente. Marta Custodi (Liberi e Uguali, esterno): Scuola, Infanzia, Cultura e Promozione Turistica, Europa.



"Ho riscontrato in ciascuno di loro le qualità umane e professionali che servono per saper amministrare al meglio in un momento storico in cui i cittadini si aspettano tanto da chi ha responsabilità di governo e – ha concluso il Sindaco Betti -, con questo gruppo sono certo riusciremo a dare il massimo per bene di Corciano”. In attesa della formalizzazione delle nomine con il decreto che verrà firmato lunedì 25 giugno 2018 e del Consiglio Comunale convocato per sabato 30 giugno 2018, Betti è già al lavoro per dare i primi segnali ai suoi cittadini: “La campagna elettorale è finita, e con la Giunta che sarà operativa già dalla prossima settimana andremo ad intervenire su gli obiettivi prioritari che abbiamo già individuato, finalmente s’inizia. Non vedevo l’ora di farlo”.