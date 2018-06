Elezioni Corciano, il M5Stelle punta su Chiara Fioroni: "I cittadini parteciperanno con idee al nostro governo"

Il 10 giugno si voterà a Corciano per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco. Intervista al candidato dei 5Stelle Chiara Fioroni.

*******

Cosa prevede di innovativo il suo programma per la città di Corciano? “Il nostro Programma mette al centro dell’azione politica le esigenze concrete e quotidiane di tutti i cittadini da tradurre in servizi pubblici finalmente rispondenti ai bisogni reali di chi vive nel territorio. La politica del M5S è una politica di cambiamento e rinnovamento anche culturale rispetto alle logiche e agli interessi che muovono le coalizioni politiche dei vecchi partiti di destra e di sinistra. Nel nostro programma abbiamo inserito una serie di provvedimenti che consentiranno di aumentare le informazioni disponibili ai cittadini e la partecipazione alla vita pubblica della città. Vogliamo contrastare l’attuale tendenza delle Amministrazioni a scoraggiare la partecipazione popolare. Dal bilancio partecipativo al referendum propositivo senza quorum, dal question time ai tavoli di ascolto delle frazioni”.

La sicurezza è uno dei problemi più sentiti dai cittadini. Cosa intende concretamente fare? “Riorganizzazione delle attività di Polizia Urbana affinché sia garantita una costante attività di vigilanza del territorio, anche tramite il coordinamento con il comando dei Carabinieri. Promozione di progetti di controllo del vicinato per scoraggiare comportamenti perseguibili. Interventi educativi di concerto con le associazioni del territorio rivolti ai giovani, a partire dalle scuole, sul pericolo derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e sui comportamenti antisociali, bullismo e bande giovanili per prevenire questi fenomeni. Valutazione di sgravi ai negozi e privati che ospiteranno apparati di videosorveglianza”.

Quali sono le priorità in tema di trasporti? “Contribuire ad incentivare un piano di trasporti non inquinanti e, dove possibile, progettare una rete di piste ciclabili al fine di favorire la mobilità alternativa di collegamento tra le frazioni. Per il problema del traffico tra Olmo ed Ellera si dovrà studiare di concerto con il Comune di Perugia una riorganizzazione della viabilità valutando anche l’apertura di un eventuale ingresso in superstrada all’altezza di Olmo”.

Come sarà in conclusione la Corciano del futuro? “L’Amministrazione comunale 5Stelle metterà al centro dell’azione politica le esigenze concrete e quotidiane di tutti cittadini da tradurre in servizi pubblici finalmente rispondenti ai bisogni reali di chi vive nel territorio. La Pianificazione urbanistica futura sarà incentrata sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Lontano dalle logiche di speculazione edilizia degli ultimi 15 anni.

Nelle aree ad alta densità edilizia si procederà alla realizzazione di spazi pubblici aggregativi ad iniziare da un parco urbano. Sarà realizzata una Programmazione annuale dei lavori di manutenzione delle aree verdi, dei manti stradali e della rete fognaria di competenza comunale, presenti in tutte le frazioni.

Si procederà alla verifica dello stato di realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione delle lottizzazioni private. Verranno introdotte le tariffe puntuali per incentivare economicamente la raccolta differenziata spinta ed arrivare ad un sistema di economia circolare. Promozione di un piano di trasporti non inquinanti una rete di piste ciclabili per favorire la mobilità alternativa di collegamento tra le frazioni.

La Corciano del futuro è una Corciano che considera il cambiamento una opportunità di crescita per mettere al centro dell’azione politica la qualità della vita dei cittadini, la trasparenza, la partecipazione, il rispetto per l’ambiente, la cura del territorio, rispetto delle regole e diritti uguali per tutti”.