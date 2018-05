Elezioni comunali, Corciano: 4 candidati a sindaco, 11 liste e 165 candidati. Tutti i nomi

L'uomo da battere è il giovin sindaco uscente Cristian Betti che schiera ben 5 liste a sostegno ed è l'unico in Umbria del Pd a chiudere un accordo gli scissionisti di Liberi e Uguali (lista molto corta in verità). Il Centrodestra punta sull'imprenditore Franco Testi e al tradizionale centrodestra si aggiunge anche la lista Rinascimento per Sgarbi, all'esordio in Umbria. Il Movimento 5 stelle punta deciso al ballottaggio.

Non sarà della partita la lista Uniti per Corciano che ha fatto un accordo con Forza Italia candidato come capolista l'avvocato Sara Carmeli. Torna con il proprio simbolo anche Rifondazione Comunista che corre da sola. Sono 4 candidati a sindaco, 11 liste, 165 aspiranti consiglieri.

Coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratell'talia

CANDIDATO SINDACO Frando TESTI

Forza Italia

Sara Carmeli, Michele Alberati, Gian Vittorio Alunno Mancini, Angelica Alnes Freire, Catia Brozzi, Valentino Carlevale, Federica Damiani, Marta Milletti, Claudia Papini, Elena Rossi, Simona Rossi, Francesca Sorbelli, Anna Tamburini, Francesca Tamburini, Andrea Valigi e Alessandro Varricchio

Lega: Massimo Bocciarelli, Roberto Bracco, Annamaria Budelli, Isario Buondelmonte, Cristiana Farfanelli, Simone Franceschetti, Alessio Ghezzi, Anna Pittella, Lucrezia Norina Russo, Maria Sciortino, Gianluca Siniscalchi, Paolo Sisani, Gianluca Taburchi, Simone Venturi, Monica Vecchi in Frattegiani e Stefania Verruso

Fratelli d’Italia

Andrea Biagioli, Elena Ciurnella, Claudio Cornelli, Federica Fatauzzi, Gino Formica, Francesco Fracassini, Andrea Legumi, Severo Barcaccia, Carlo Manuali, Maria Isabella Menicucci, Massimiliano Morucci, Riccardo Orlandi, Riccardo Paroli, Giuseppe Priore, Alessia Ricci, Chiara Temperini.

Rinascimento Sgarbi per Corciano

Stefano Giommini, Walter Bibi, Stella Brozzetti, Fabrizio Castellani, Sonia CIabatta, Saba Elyasi, Lara Gentili, Giorgia Giostra, Rocco Gradia, Anna Lisa Palmaro, Claudia Pascuzzo, Bruno Petronilli e Andrea Urbani

*******

Coalizione di centrosinistra (Pd, Liberi e Uguali e Riformisti e civici)

Candidato a sindaco Cristian Betti (uscente)

Partito Democratico

Franco Baldelli, Emanuela Caligiana, Violetta Capezzali, Elisabetta Ceccarelli, Fabrizio Chiatti, Adriano Gerolimini, Cristina Gianangeli, Francesco Mangano, Sofia Melani, Sara Motti, Veronica Munzi, Lorenzo Pierotti, Marco Scarpelloni, Sara Sisani, Lorenzo Spurio Passamonti e Fabrizio Vitalesta Pietraccini

Liberi e Uguali

Fausto Bianchi, Emanuela Boccio, Marta Custodi, Raffaella Piera D’Agostino, Gabriele Giacché, Luca Massetti, Paola Palazzoli, Maria Roberta Pierassa, Roberto Pierassa, Giovanni Riganelli, Luisa Rosano

Civici Riformisti

Francesco Angelucci, Milena Battaghini, Rita Belli, Beatrice Colombini, Yulita Danylyuk, Cesare Fioriti, Fabio Gabbarelli, Silvia Iachetti, Vincenzo Izzo, Rosario Raffaele Longo, Alessandro Marchetti, Colette Mezzanotte, Alessandra Paderi, Sergio Palumbo, Antonello Pascale, Francesca Severini

Lista Cristian Betti Sindaco

Andrea Bacelli, Andrea Braconi, Graziano Corgna, Filippo Maria De Marinis, Massimiliano Di Valvasone, Arianna Fiandrini, Federico Fornari, Giulia Margaritelli, Maria Morini, Sara Pannacci, Filippo Poponesi, Elisa Quagliarini, Valentina Roila, Gianmarco Sordi, Silvia Terradura e Andrea Tripolini

Giovani per Corciano

Mattia Angeletti, Alessio Bussolini, Noemi Calderini, Eleonora Costantini, Sara Luchetti, Luca Maio, Jacopo Mattia, Jenny Munzi, Jessica Nicolella, Francesco Pacini, Daniele Padovano, Nicola Tienduri, Martina Tinarelli, Francesco Tinivelli

******

Movimento Cinque Stelle

Candidato a sindaco Chiara Fioroni

Gianni Baggiani, Serena Berta, Filippo Bocci, Daniela Bolloni, Federico Cardinali, Giuseppina Chiaro, Andrea di Tommaso, Giuseppe Giulivi, Eliana Leone, Giacomo Menchetti, Tiziana Pallucca, Massimo Pezzetta, Mario Ripepi, Stefania Rosignoli e Roberto Trippella.

******

Sinistra (Rifondazione Comunista)

Candidato a sindaco Daniele VENTO

Rifondazione comunista: Claudia Alunni, Alfiero Bigaroni, Mario Bracale, Valentina Brugiati, Antonio Brugnami, Alin Budica, Patrizia Dorillo, Lorenzo Falistocco, Giuseppe Felice, Alice Leombruni, Sofia Lionetti, Luca Mattioli, Beatrice Ramadori, Pietro Sanchirico, Roberto Urbani detto Floby ed Ester Zampedri