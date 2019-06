Corciano, il Comune abbassa la Tari ai redditi sotto i 10mila euro, ecco come accedere al contributo

L'ammistrazione comunale di Corciano ha confermato la riduzione della tari per le famiglie con un reddito medio-basso.A breve verrà emanato il bando per partecipare e lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale (con scadenza 2/9/2019). Le agevolazioni saranno concesse attraverso due differenti modalità: rimborsi per chi ha già pagato la tassa per il 2019, oppure decurtazione dall’ultima tranche per chi non ha ancora versato l’importo.

Per l’anno 2019 la TARI sarà ridotta del 60% in favore dei soggetti con una Isee non superiore a 20.000 euro, con un limite massimo di spesa di 15.000 euro, già inserito nel piano economico finanziario dell'anno 2019. La riduzione viene concessa in base alle risorse disponibili creando una graduatoria in ordine crescente di Isee. "Lo scorso anno – ha spiegto l'assessore Pierotti - su 225 domande ne abbiamo accolte 106 e le riduzioni andavano da un minimo di 40 euro fino a circa 200 euro”.