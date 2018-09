Tremate, tremate le Province sono tornate! Dall'Umbria parte l'appello al Governo: "Si stava meglio prima...."

Tremate, tremate le Provincia son tornate! Dovevano essere cancellate da Renzi ma sono state salvate, lasciandole in un limbo politico imbarazzante, dal no al referendum del dicembre 2017. Orfane dell'elezione democratica e dei tanti fondi che in passato arrivavano da regioni e Stato, sono riuscite a chiudere i bilanci esportando dipendenti sotto altri enti. Ora però dall'Umbria parte una inaspettata riscossa della Provincia, come ente intermedio, ente operativo.

All'Isola Polvese sia il presidente della Provincia di Perugia, Mismetti, che il presidente dell'Unione Province Italiane Gaetano Palombelli hanno lanciato un appello al Governo Conte: ridare fondi, deleghe ed elezione diretta (popolo che vota e non i consiglieri comunali che votano altri consiglieri comunali) alla più antica istituzione del Paese, la Provincia. "Con il nuovo Governo - ha riferito Gaetano Palombelli (Upi nazionale) nel convegno all'Isola Polvese - abbiamo ottenuto di inserire dentro il percorso di conversione del Decreto di Proroghe una norma per l'istituzione presso la Conferenza Stato - Città di un tavolo per la revisione dell'ordinamento delle Province e delle Città Metropolitane. Una buona premessa per condurci ai necessari provvedimenti normativi di riforma degli Enti locali".

Mismetti ha spiegato che senza un ruolo ben definito dell'ente è stata messa a rischio la sicurezza dei cittadini: "In questi quattro anni si è sentita la mancanza. Sono state ridotte le risorse in maniera drammatica tali da mettere a rischio strade e scuole. Mi auguro che il nuovo Governo assuma l'iniziativa necessaria per correggere le criticità e ridare alle Province quel ruolo di ente intermedio, casa dei comuni, vicino ai cittadini". Il fronte delle Province punta ad un ritorno al passato: reperimento delle risorse e la reintroduzione dell'elezione diretta per una governance efficiente.

Giampiero Lattanzi presidente della Provincia di Terni è convinto che "la Regione possa svolgere un ruolo importante assegnando deleghe e competenze che possano restituire loro un ruolo sul territorio. C' è infatti la convinzione che le Province potrebbero in futuro organizzare una rete di servizi utili e funzionali al territorio". Dalla parte delle Province si è schierato anche parte del mondo accademico perugino che si occupa di diritto e istituzioni. "Dall'assenza della Provincia emerge il bisogno - ha detto Enrico Carloni, docente di diritto amministrativo dell'Università di Perugia - la di avere un ente intermedio, soggetto centrale nella cura degli interessi dei cittadini". Serve dunque di intraprendere un percorso di revisione organica e ripartire con un nuovo modello basato su stabilità e autonomia.

Dello stesso avviso Francesco Merloni, docente di diritto amministrativo dell'Università di Perugia che individua nella futura Provincia "il luogo giusto per consentire al sistema amministrativo di governare e garantire i diritti dei cittadini e dei territori". Da ottobre si ha intenzione di produrre un documento per il rilancio dell'ente di "mezzo" da sottoporre al Governa nazionale. Tremate, Tremate, le Province sono tornate! Forse.