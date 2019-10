Dopo il cioccolato, il Premier Conte torna in Umbria "per il cachemire": a Solomeo da Cucinelli

Visita in Umbria, dopo quella ad Eurochocolate, del Presidente Giuseppe Conte ospite a Solomeo dall'imprenditore Brunello Cucinelli. Il Premier ha voluto non solo scoprire i luoghi di Solomeo, Borgo dello Spirito ma anche incontrare i dipendenti per parlare di lavoro, qualità della vita e prodotto made in italy.

“Le imprese devono misurarsi ogni giorno con la logica del profitto - queste alcune delle parole di Giuseppe Conte – ma esistono molte aziende italiane come questa, le definisco Imprese Sapiens, che oltre al profitto riescono a perseguire anche altri obiettivi come quello della dignità sociale di chi ci lavora. Dignità e Lavoro, un binomio strettamente legato alla nostra Costituzione“.

Conte si è intrattenuto a lungo con Brunello Cucinelli per conoscere e capire le esigenze oggi dell’industria italiana e in particolare di quella umbra. “Voi siete un’impresa socialmente responsabile – ha detto il Presidente del Consiglio ai Lavoratori della Brunello Cucinelli – e dimostrate ogni giorno come l’attenzione a certi valori possa trasformarsi anche in un vantaggio competitivo. State vivendo e trasmettendo un messaggio bellissimo, una comunità di uomini e donne che, in un borgo, lavorano a un progetto di successo accanto a una persona illuminata, l’imprenditore“.

“È stato per noi un grande onore poter accogliere il nostro stimato Primo Ministro – commenta Brunello Cucinelli – uomo di garbo e cultura oltre che persona di notevole capacità di ascolto, con la quale è stato affascinante discutere di capitalismo umanistico, di dignità morale ed economica del lavoro e di come si possa vivere e lavorare in un antico borgo in armonia con il Creato provando ogni giorno, attraverso la nostra attività lavorativa a rispettare la Terra Madre”.