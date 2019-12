Consiglio regionale, fumata nera per il nuovo presidente: maggioranza compatta su Squarta

Nulla di fatto nella prima seduta della XI legislatura dell’Assemblea legislativa dell’Umbria perché non è stato raggiunto il quorum necessario per l’elezione del presidente dell’Aula di Palazzo Cesaroni. Nelle prime tre votazioni sono state espressi 13 voti per Marco Squarta, proposto nel corso del dibattito da Eleonora Pace (FdI) per conto della maggioranza, mentre otto sono state le schede bianche. Maggioranza di centrodestra più civici compatti su Squarta. L’Assemblea è riconvocata per domani alle ore 10 per ulteriori votazioni relative all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.