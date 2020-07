I mesi passano i rimborsi degli abbonamenti (non goduti) non arrivano. Meloni: "La Regione cosa fa?"

Quando e con quale formula Busitalia risarcirà gli abbonati dopo il periodo di forti limitazioni del servizio a causa della pandemia? La domanda torna di grande attualità grazie all'interrogazione di Simona Meloni (nella foto), consigliere regionale del Pd e vice presidente Assemblea legislativa. Dopo il decreto Rilancio le stesse Regioni possono emanare le proprie modalità attuative per la richiesta dei rimborsi.

Si sta ipotizzando un prolungamento degli abbonamenti al posto dei soldi da rimborsare, evitando così problemi di liquidità al già provato settore del trasporto pubblico. Ma certezze, nonostante i mesi già passati, non ce ne sono.

"Pendolari, studenti, universitari e anziani, in special modo - ha aggiunto -, attendono che si faccia al più presto chiarezza sulle modalità di rimborso e sull’eventuale prolungamento del periodo di validità del titolo di viaggio”. La Meloni ha chiesto alla Regione di "attivarsi contestualmente, in sede di Conferenza Stato per la creazione di un fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale da destinare alle aziende che svolgono questo servizio”.