Consiglio regionale, passa la proposta di esentare per Covid le strutture turistiche dal canone Rai

Dall'Umbria, via consiglio regionale, arriva una richiesta al Governo Conte da inserire nel pacchetto di aiuti per il settore turismo “strutture turistiche esonerate dal pagamento del canone speciale Rai”. La mozione presentata dai consiglieri Francesca Peppucci, Valerio Mancini, Eugenio Rondini e Daniele Carissimi è passata con i voti della maggioranza. La legge prevede che bar, ristoranti, pub, alberghi, hotel, pensioni, villaggi turistici, campeggi, strutture ricettive, esercizi commerciali e altre imprese debbano pagare il canone speciale Rai qualora detengano uno o più apparecchi televisivi in locali aperti al pubblico.

La richiesta avanzata anche dalla Lega, a livello nazionale, è quella di evitare che tali attività debbano pagare il canone dei mesi in cui l’attività è stata bloccata chiarendo anche che venga riconosciuto un credito d’imposta per chi ha già effettuato il pagamento delle mensilità in riferimento. "Riteniamo - ha spiegato Francesca Peppucci - doveroso che si preveda per tutti una proroga dei tempi di pagamento delle rate del canone, che possono essere annue, semestrali o trimestrali. Questa nostra iniziativa mira alla tutela di una delle realtà maggiormente produttive per la nostra regione, ovvero il turismo, che dovrà fare i conti con danni onerosi, e che merita pertanto un’attenzione particolare sotto ogni punto di vista da parte delle istituzioni”.