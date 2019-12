Nomine & Poltrone, eletto presidente e vice-presidente Prima Commissione in Regione: si parte con il bilancio

Prima commissione consiliare del Consiglio regionale al completo dopo la votazione di questa mattina: eletto alla presidenza Daniele Nicchi (Lega) e alla vicepresidenza Donatella Porzi (Partito democratico). Oltre al presidente e al vicepresidente, gli altri componenti della Prima commissione sono: Valeria Alessandrini, Paola Fioroni, Francesca Peppucci (Lega), Eleonora Pace (FdI), Simona Meloni (Pd), Thomas De Luca (M5S). Nel corso della mattinata ci saranno le riunioni di insediamento anche della altre due Commissioni: la Seconda 'Attività economiche e governo del territorio' e della Terza 'Sanità e servizi sociali'.

Appena eletto il presidente Nicchi ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro ai componenti della Prima, auspicando “una Commissione più operativa possibile. Ci aspetta – ha sottolineato - un impegno importante, che sono sicuro porteremo avanti tutti con la massima responsabilità. I cittadini dell’Umbria hanno bisogno di una Istituzione che funzioni e di una amministrazione efficiente. E la Prima commissione ha un ruolo fondamentale. Già da subito, visto che ci attende un procedimento urgente sul bilancio, da portare in Aula entro la fine dell’anno”. Per questo il presidente Nicchi ha convocato la prossima seduta della Prima Commissione per la mattina di mercoledì 11 dicembre.