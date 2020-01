Consiglio regionale, gli uffici hanno valutato l'eventuale incompatibilità degli eletti: ecco il verdetto finale

L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all’unanimità l'atto amministrativo di convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, avendo verificato l'insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Non sussistono dunque cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità relativamente al presidente della Giunta regionale Donatella TESEI e ai consiglieri regionali: Valeria ALESSANDRINI, Daniele CARISSIMI, Paola FIORONI, Valerio MANCINI, Daniele NICCHI, Stefano PASTORELLI, Francesca PEPPUCCI, Eugenio RONDINI (Lega); Michele BETTARELLI, Tommaso BORI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI, Donatella PORZI (Pd); Marco SQUARTA, Eleonora PACE (FdI); Roberto MORRONI (FI); Thomas DE LUCA (M5S); Paola AGABITI URBANI (Tesei presidente per l’Umbria); Andrea FORA (Patto civico per l’Umbria); Vincenzo BIANCONI (Gruppo misto)