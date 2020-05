Presidio Fontivegge, passa mozione Lega per renderlo operativo. Bori: "Ma non era già stato inaugurato?"

Far finalmente funzionare a tempo pieno il presidio di polizia di Fontivegge dopo le tante richieste da parte dei cittadini e dei comitati. L'incarico è stato dato dal consiglio regionale dell'Umbria alla Giunta della Presidente Tesei dopo il voto della maggioranza alla mozione proposta dal gruppo consiliare della Lega.

Obiettivo: avviare un percorso istituzionale con forze dell'ordine, governo e comune per renderlo finalmente operativo. "La stazione di Fontivegge - ha detto il capogruppo Pastorelli - è la porta di ingresso dell’Umbria per molti turisti e visitatori, a cui va garantita la totale sicurezza, la stessa che va garantita a tutti gli abitanti del quartiere attraverso un posto fisso di controllo della Polizia, che possa garantire la costante presenza di personale addestrato alla sicurezza urbana affiancando le forze dell’ordine nell’impegno già profuso a servizio della collettività. La situazione era ed è seria, vista la diffusione dello spaccio, della prostituzione e la presenza costante di tossicodipendenti e persone fuori controllo”.

Contrario alla mozione l'opposizione. Per Bori: "Il primo presidio di sicurezza è la socialità, la possibilità di vivere gli spazi pubblici in serenità" ed ha ricordato che "l’ex assessore comunale Fioroni ha incontrato l’ex sottosegretario Candiani (il 28 maggio 2019) si sono congratulati per l’apertura del posto di Polizia a Fontivegge. Non voglio pensare che si trattasse di una iniziativa elettorale. Allora mi chiedo cosa abbiano inaugurato se oggi la Lega chiede di creare un posto di Polizia che dovrebbe già esserci. A Fontivegge esiste un problema reale per chi ci abita, per chi ci lavora e per i turisti che scendono dal treno".