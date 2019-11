Consiglio regionale, costituiti otto gruppi politici: tutti i capigruppo, niente asse Fora-Bianconi

I civici di centrosinistra, come da previsione, si sono divisi in consiglio regionale. Fora e Bianconi (l'ex candidato anti-Tesei che ha perso con 20 punti di distacco) guideranno due gruppo distinti: il perugino è il capogruppo del Patto Civico mentre l'imprenditore di Norcia è capogruppo del Misto. Costituiti tutti gli altri sei gruppi che debutteranno il prossimo 2 dicembre, prima riuntione, per eleggere il presidente dell'Assemblea Legislativa - blindato Marco Squarta di Fratelli d'Italia - e i vice-presidenti.

Le compagini più numerose sono quelle della Lega Umbria con otto consiglieri (oltre alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei) e il PD con cinque, segue Fratelli d’Italia con due e, con un consigliere ciascuno Movimento 5 Stelle, Patto civico per l’Umbria, Misto, Forza Italia e “Tesei Presidente per l’Umbria”. I consiglieri di questi ultimi due gruppi ricoprono anche l’incarico di assessore regionale.

Questa quindi la composizione dell’Aula di Palazzo Cesaroni nella XI Legislatura: LEGA UMBRIA Stefano Pastorelli – capogruppo; Valeria Alessandrini; Daniele Carissimi; Paola Fioroni; Valerio Mancini; Daniele Nicchi; Francesca Peppucci; Eugenio Rondini; Donatella Tesei (Presidente della Regione Umbria);

FRATELLI D’ITALIA Eleonora Pace – capogruppo; Marco Squarta;

FORZA ITALIA Roberto Morroni - capogruppo (assessore regionale);

TESEI PRESIDENTE PER L’UMBRIA Paola Agabiti (assessore regionale);

PARTITO DEMOCRATICO Tommaso Bori - capogruppo; Michele Bettarelli; Simona Meloni; Fabio Paparelli; Donatella Porzi;

MOVIMENTO 5 STELLE Thomas De Luca – capogruppo;

MISTO Vincenzo Bianconi – capogruppo;

PATTO CIVICO PER L’UMBRIA Andrea Fora - capogruppo.