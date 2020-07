Pediatria non chiude, Tuteri al Pd: "Nuove assunzioni. Tre pediatri già all'opera"

Chiude Pediatria a Perugia? No. La polemica politica, sollevata sulla base di alcuni articoli e note politiche, è ormai archiviata e annullata. Dopo le spiegazioni tecniche della Regione, il bando per assumere personale annunciato dall'assessore regionale Coletto ora anche in consiglio comunale arrivano altre conferme (definitive). L'interrogazione del Pd aveva riaperto la discussione chiedendo spiegazioni sulla potenziale chiusura a causa della mancanza di medici. Immediata la risposta del vice-sindaco Tuteri che ha fatto una premessa fondamentale: la pediatria non chiuderà perché, essendo un servizio pubblico, ciò non sarebbe possibile.

Per il resto Tuteri ha riferito che nel mese di agosto verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di cinque medici per la clinica pediatrica di Perugia. Nel frattempo, attraverso l’utilizzo di graduatorie esistenti, sono stati comandati a prendere servizio a tempo determinato tre pediatri provenienti da ospedali della nostra regione. La carenza di pediatri – ha argomentato il vice sindaco – come quella di altri specialisti rappresenta un problema nazionale, e dunque non solo umbro.