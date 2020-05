Consiglio comunale di Perugia, la proposta del Pd: "Istituire una giornata per le vittime del Covid"

Una giornata da dedicare ai decessi per coronavirus avvenuti in Umbria, nel resto del Paese e in ogni angolo del mondo. La proposta porta la firma del consigliere comunale del Pd, Zuccherini che, insieme ai gruppi consiliari del centro sinistra a Palazzo dei Priori, ha presentato un ordine del giorno con il quali propone al Sindaco di istituire una giornata per non dimenticare.

"Una volta concluso il periodo di rigido contenimento (pur mantenendo il distanziamento sociale) - ha affermato l'esponente del Pd - nella quale vengano ricordati tutti i concittadini che ci hanno lasciato in questo periodo, tramite una cerimonia pubblica e civica, e che non hanno avuto nemmeno la possibilità di ricevere un ultimo saluto, sia tramite un funerale o un rito laico”.