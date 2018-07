Consiglio comunale, svolta per l'acquisto dei biglietti dell'autobus: con un clic si entra nel futuro

Approvato all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio Comunale, l’ordine del giorno del Consigliere Claudia Luciani, volto ad integrare la possibilità di acquistare i biglietti degli autobus cittadini tramite app e sms. L’idea nasce con lo scopo di semplificare la routine quotidiana di cittadini e turisti, similmente a quanto è già possibile in altre città italiane tra cui Padova, Treviso e Venezia, dove è già fattibile ottenere il proprio titolo di viaggio tramite cellulare.

"Un’ulteriore opportunità - ha spiegato la consigliera di Forza Italia - comoda e fondamentale in tutte quelle occasioni in cui risulta difficile reperire punti vendita autorizzati ed in special modo negli orari notturni. L’atto approvato costituisce un altro tassello delle linee programmatiche dell’Amministrazione Romizi, per una città “ultradigitale, che viaggia e si muove”. Ora la proposta approvata dal consiglio passa direttamente in Giunta per iniziare una trattativa con Bus Italia.