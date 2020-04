Il consiglio comunale di Perugia è in lutto per la scomparsa della mamma del capogruppo Renda

Il consiglio comunale di Perugia è in lutto per la scomparsa della mamma del capogruppo di Blu, Francesca Renda. “Apprendiamo con dolore – ha sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Perugia Nilo Arcudi – della scomparsa della mamma della nostra collega, consigliera Francesca Renda. A nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale cittadino vorrei esprimere a Francesca il più sentito cordoglio per questa perdita così dolorosa. Alla consigliera Renda, cui ci stringiamo, vanno il saluto affettuoso e le condoglianze di tutta l’Assise perugina”.

Struggente l'ultimo saluto alla mamma da parte dell'esponente di maggioranza della Giunta Romizi: "Indescrivibile il dolore per la perdita di una persona speciale è meravigliosa. Grazie per avermi insegnato cosa significa la generosità e l’altruismo. Mi dicevi sempre che prima dobbiamo donarci agli altri e non pretendere mai. La persona meravigliosa che eri non si può descrivere come l’amore che mi hai dato tutti i giorni senza riserve. Addio dolce dolcissima mamma".