LA DENUNCIA "Vi racconto il Consiglio comunale: nessuno ascolta, chi lavora al Pc con le cuffie, chi sta in aula 5 minuti"

La battaglia per la diretta streaming delle commissioni comunali di Perugia prosegue senza sosta. Il segretario dei Radicali Perugia, Michele Guaitini, è andato in consiglio comunale a Palazzo dei Priori per chiedere - per l'ennesima volta - l'apertura delle trasmissioni video. E su Facebook ha raccontato cosa ha visto durante la seduta dell'assise cittadina. Una denuncia in piena regola, condita di amarissima ironia.



"Tutto sommato non capisco fino in fondo perché stanno facendo di tutto per evitare lo streaming delle commissioni. Perché c’è già lo streaming del consiglio dove si può assistere già a tutto il campionario del bravo consigliere: inizio con 57 minuti di ritardo, quando parla qualcuno, ascoltano al massimo in 2 o 3, gli altri spippettano con cellulari, tablet, o parlottano tra di loro, consiglieri che escono e rientrano quando gli pare. Uno di questi, che risulterà presente e incasserà il gettone di 116,20 euro,sarà stato in aula sì e no 5 minuti, oggi pure il top con un consigliere che è stato tutto il tempo fuori dalla sua postazione (aveva bisogno di una presa di corrente vicino) per fare tutt’altro con il suo pc, per qualche decina di minuti pure con gli auricolari, si vede che era disturbato dal rumore di sottofondo. E in una occasione gli è stato pure permesso di votare dopo che era stata dichiarata chiusa la votazione perché ovviamente non si era accorto che si stava votando".

E ancora: "No, ora che ci penso capisco tutto. Vorrebbero uno streaming dove sia inquadrato solo chi parla, in modo tale da non poter notare tutto il pascolo di sottofondo. Consiglio a tutti l’esperienza diretta. Provate una volta ad assistere a un consiglio o una commissione, è una esperienza che merita".