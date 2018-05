L'idea 5 Stelle a Perugia: "tutti i cittadini possono interrogare il Comune, ecco il question time civico"

Tutti possono, per 4 volte in un anno, svolgere in parte il ruolo del consigliere comunale anche se non sono stati mai candidati né tantomeno eletti. Il tutto nell'ambito della trasparenza e del controllo dal basso delle istituzioni locali. L'idea porta la firma della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Cristina Rosetti, che oggi ha presentato in commissione il progetto del question time dei cittadini. In sintesi: i cittadini e le associazioni elaborato delle interrogazioni - delle domande su opere, sicurezza, città, sviluppo e tanti altri settori possibili - a cui dovranno rispondere o direttamente il sindaco o gli assessori competenti in materia. Il tutto in un'assemblea pubblica dove il cittadino svolge lo stesso ruolo investigativo e di controllo dell'eletto.

Nel progetto del 5 Stelle emerge anche una bozza di futuro regolamento: "le interrogazioni possono essere proposte da tutti coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che siano residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Perugia o che ivi esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio". Insomma tutti, ma proprio tutti anche i lavoratori pendolari.

L'articolo 3 del regolamento ancora da approvare spiega che "le interrogazioni possono riguardare qualsivoglia argomento inerente all’attività amministrativa e dovranno essere inviate urp o ufficio archivio, a mezzo pec o via fax". L’ammissibilità delle interrogazioni è valutata dal presidente del Consiglio sentiti ufficio di presidenza e conferenza capigruppo. Il question time dei cittadini o Interrogazione del Cittadino in un anno deve essere convocato almeno 4 volte. Al momento la proposta dei 5 Stelle non ha rapito i cuori della maggioranza di centrodestra più civici che hanno ribadito che prima di discutere di questa idea bisogna modificare il regolamento. Il progetto sar ridiscusso in commissione.