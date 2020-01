Coronavirus, la consigliera Paola Fioroni chiama in causa l'assessore Coletto: "Cosa sta facendo la sanità regionale?"

È l’argomento del giorno e anche in consiglio regionale si chiede cosa stia facendo l’Umbria per il Coronavirus.

“Quali misure si stanno mettendo in atto nelle strutture del servizio sanitario regionale per affrontare il rischio potenziale rappresentato dal diffondersi dall’epidemia di Coronavirus?”. Il consigliere regionale Paola Fioroni (vicepresidente Assemblea legislativa-Lega) annuncia la presentazione di una interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, in cui pone all’attenzione le “delicate problematiche sanitarie e sociali” connesse al diffondersi del virus e sottolinea la necessità di “informare e rassicurare i cittadini sulla efficacia delle azioni di prevenzione messe in atto”.

Il consigliere Fioroni esprime “preoccupazione anche per l’allarme sociale che questa aggressiva forma virale rischia di diffondere tra la popolazione. Siamo consapevoli – aggiunge - che l’assessore Coletto sta lavorando sulle misure necessarie e sulla loro diffusione, proprio per questo riteniamo essenziale che venga messa in campo un’appropriata informazione su ciò che il servizio sanitario pubblico sta predisponendo anche nella nostra Umbria per affrontare una situazione che l’Organizzazione mondiale della sanità definisce di ‘emergenza globale’. Un’emergenza – aggiunge – tristemente confermata dai 213 decessi e dalla veloce progressione del contagio, sia da un punto di vista geografico che nel numero dei casi”.