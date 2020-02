Comune di Spoleto, Elisabetta Mazzoli è il nuovo assessore al personale e alle partecipate

Nuovo ingresso in giunta. Sarà l’avvocato Elisabetta Mazzoli il nuovo assessore alle risorse umane e alle partecipate del Comune di Spoleto.

Il sindaco de Augustinis ha conferito alla Mazzoli, fino alla scadenza del mandato elettorale, le deleghe a Risorse umane del comune, Rapporti con le società partecipate dell’ente (ad esclusione dei rapporti con ASE s.p.a. e delle modalità di gestione del ciclo dei rifiuti da parte di VUS s.p.a.) e Politiche in materia mortuaria e cimiteriale.

Mazzoli, spiega una nota del Comune di Spoleto, "ha esperienza e competenza nell’area del diritto penale e civile in generale. In particolare nei settori del diritto commerciale e societario, bancario, assicurativo, contrattuale, Adr e nell’attività di negoziazione e stragiudiziale. Queste competenze derivano dall’esercizio della professione forense e dalla consulenza svolta per istituti di credito ed aziende, anche quale in house lawyer e anche attraverso la partecipazione a numerosi corsi di formazione e convegni, pure come relatore, soprattutto nell’area delle Adr (Alternative Dispute Resolution), della negoziazione e del contenzioso bancario. L’esperienza nelle Adr discende dall’esercizio della funzione di mediatore nelle procedure gestite dalle Camere di Commercio e da quella di arbitro. L’esperienza nell’insegnamento proviene da corsi di formazione e convegni, nonché dallo svolgimento costante di questa attività anche in ambito universitario".