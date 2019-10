Perugia come Milano, primo 'sì' ai cani-antidroga alla Polizia Municipale: i luoghi da "controllare"

Perugia potrebbe dotarsi di una unità cinofila gestita dalla Polizia Municipale. Il primo via libera con sei voti a favore è arrivato direttamente dalla commissione consiliare - maggioranza di centrodestra compatta - che ha discusso l'ordine del giorno presentato dal gruppo Lega. Contrari alcuni esponenti della minoranza (centrosinistra). I cani-antidroga - si partirebbe con una unità addestrata - andrebbero a vigilare le scuole comunali, i locali, le fermate del trasporto publico, e le aree più a rischio della città (centro storico, Fontivegge, Ponte Felcino e Ponte san Giovanni). Tra gli obiettivi c'è quello di individuare anche i depositi di droga - spesso nascosti nel verde o negli anfratti delle mura cittadine - nascosti dai pusher per evitare di farsi sequestrare le dosi in caso di fermo.

I promotori chiedono all'amministrazione comunale di istituire l'unità sfruttando l'occasione dell'assunzione di sei agenti già prevista tramite bando pubblico: "Il Comune di Perugia assumerà a breve sei nuovi agenti di Polizia Locale: si suggerisce di formarli da subito per il servizio". Il comandante della Polizia Locale, Nicoletta Caponi, in commissione non ha manifestato alcuna riserva particolare sull’eventuale istituzione di una unità cinofila, evidenziando però la cronica carenza di organico.

La richiesta dell'unità cinofila è stata raccolta dalla Lega e dalla maggioranza di centrodestra più civici direttamente dai cittadini e dai comitati di quartiere sorti spontaneamente per la difesa della propria area cittadina. Questa soluzione in chiave sicurezza è stata già sperimentata, tra l'altro, da diversi comuni tra cui quello di Milano governato dal centrosinistra che ha rafforzato il servizio con altri 4 cani anti-droga proprio in questi mesi. "Il Nucleo cinofili della Polizia locale - spiegano dal Comune - nato nell’aprile del 2000, oltre a svolgere attività di vigilanza nei parchi cittadini e nei pressi delle scuole, fornisce un valido supporto a reparti operativi anche fuori dal territorio del Comune di Milano e alle Forze di Polizia". La polizia locale, come previsto dal Prefetto di Perugia, collabora alla sicurezza cittadina e al pattugliamento con le altre forze dell'ordine.