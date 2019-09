Il ritorno delle (mini)circoscrizioni? Il Pd e Giubilei le chiedono a gran voce: "Lo hanno fatto gli altri Comuni..."

Il ritorno delle mini-circoscrizioni. La proposta porta la firma dei consiglieri di opposizione Zuccherini e Giubilei, che hanno invitato l’amministrazione a valutare l’opportunità e verificare la fattibilità dell'istituzione di Consigli territoriali di Partecipazione, con tanto di regolamento su come istituirli e su eventuali poteri amministrativi.

“È nostra forte ed esplicita volontà – hanno spiegato i consiglieri presentando l’atto - portare avanti una proposta di cambiamento in ambito di partecipazione e sviluppo dei territori, in discontinuità con il passato. Siamo infatti convinti che dall’abolizione delle circoscrizioni in poi, la nostra città abbia perso un importante strumento, che consentiva a Perugia di poter crescere e svilupparsi, dai territori più periferici della città fino a quelli più centrali, in modo omogeneo e costante, grazie alla vicinanza degli organismi decentrati, che garantivano partecipazione e maggiore attenzione verso le problematiche delle varie zone della città".

I consiglieri hanno ribadito che i consigli dei territori sarebbero opportuni visto che Perugia è uno dei comuni più estesi d’Italia e, di conseguenza, la gestione di tutti gli angoli della città risulta complessa "anche per la diversità tra le zone del municipio". "Diventa, dunque, fondamentale, come hanno fatto anche in altri comuni, favorire forme di aggregazione e partecipazione alle attività politiche e amministrative della città che non possono che migliorare l’azione di governo da parte dell’Amministrazione”. La discussione approderà in consiglio comunale. La maggioranza al momento non si esprime, ma il modello delle mini-circoscrizione al momento non li convince, non essendo una priorità per Perugia.