Nomine & Poltrone | Rete delle città d'arte e cultura: Perugia e l'assessore Varasano nei vertici

Importante riconoscimento per Perugia e per l'assessore alla cultura Leonardo Varasano. Questa mattina si è formalmente insediato il consiglio direttivo del CIDAC, la più importante e diffusa rete delle Città d’Arte e Cultura, rappresentata da Sindaci e Assessori italiani. Una rete fitta, che intende rafforzare la cultura collaborativa fra le città socie - tra cui Perugia -, impegnate a mettere in campo azioni e progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Cidac ha eletto l'assessore Leonardo Varasano vicepresidente (la presidenza, nella persona di Andrea Bortolamasi, va alla città di Modena, l'altra vicepresidenza a Lecce). "Questo incarico – ha affermato l’assessore Varasano - che onora e impegna la città di Perugia, arriva in un momento critico, in cui è indispensabile far ripartire il settore della cultura, particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria. La vicepresidenza di Cidac è una significativa responsabilità nazionale, un riconoscimento per Perugia, uno stimolo e un'opportunità di collaborazione e confronto molto importante".