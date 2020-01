Comune di Perugia, i consiglieri di Fratelli d'Italia rinunciano ai bonus benzina: "Destinateli al fondo disabilità"

Rinunciano. E lo annunciano con una nota ufficiale, che recita così: "I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia del Comune di Perugia rinunciano al rimborso benzina". E non è finita qui. Perché i consiglieri di Fdi - in maggioranza a Palazzo dei Priori - chiedono all’Amministrazione Comunale "di destinare i relativi risparmi al fondo per la disabilità al fine di rimpinguare le risorse da utilizzare per lo specifico scopo".

Ma la carta, per definizione, canta. Quindi ci vuole un atto ufficiale, nero su bianco. E qui c'è di nuovo l'annuncio ufficiale: "I consiglieri di Fratelli d'Italia Riccardo Mencaglia, Paolo Befani, Fotinì Giustozzi, Federico Lupatelli e Michele Nannarone depositeranno, nei prossimi giorni, la rinuncia ai rimborsi benzina passati e futuri".